شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق حتى الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة والتقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة من السبت إلى الإثنين.

وأوضح أنه يتوقع أن تستمر التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حيث يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة الصغرى من يوم السبت إلى الاثنين على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ( ما بين 1 °م إلى 6 °م ) على أجزاء من مناطق :-( تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل ).

وقال من المتوقع أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية من يوم السبت إلى الإثنين على مناطق ( الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الجوف، الحدود الشمالية ) كذلك على منقطة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق ( مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة) ولا يستبعد أن تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما يتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المتسببة في ارتفاع الأمواج إلى أكثر من ( ٢,٥ متر ) يومي السبت والأحد على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك ( نيوم شرماء ضباء، الوجه، أملج ) ، المدينة المنورة ( ينبع )، مكة المكرمة ( رابغ ، جدة ، الليث ، القنفذة ).

كما أن التوقعات الأولية تشير كذلك إلى استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم.