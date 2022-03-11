في ليلة مخاوي الليل.. خالد عبد الرحمن يطرب جمهور موسم الرياض بأنغام الثمانينات وألحان التسعينات

محمد بن مسعود - الدمام - لم تكن ليلة مخاوي الليل مجرد ليلة موسيقية عابرة، بل كرنفال وثق فيه النجم خالد عبد الرحمن مرحلةً استثنائيةً في مسيرته الفنية، إذ احتفل مع محبيه وجمهوره مساء أمس الخميس بألوان من موسيقى الثمانينات والتسعينات التي عُزفت على أوتار الأنغام التي انتظرتها الجماهير منذ وقت مبكر من بداية الحفلة التي احتضنها مسرح أبوبكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض.

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في مداخلة له بالحفل أن الفنان خالد عبدالرحمن يستحق الليلة الطربية الكبيرة التي خصصت له، مؤكدا أنه أحد جماهيره ومحبيه.

وشهدت أحداث ليلة مخاوي الليل “فيلمًا وثائقيًّا” تحدث فيه خالد عبد الرحمن عن قصة دخوله المجال الفني في حقبة الثمانيات بأسلوب قصصي شيق، وسط انسجام الحضور، قبل مفاجأته لهم بالصعود على المسرح في عاصفة من التصفيق والترحيب.

وفي ليلة مخاوي الليل، أزهر مسرح أبو بكر سالم ربيعا، بحضورٍ جماهيري غفير امتلأت به 8 آلاف مقعد، احتفاء بحضور الفنان خالد عبد الرحمن الذي أطرب جماهيره بوصلات غنائية من حقبة الثمانينات، مرورًا بالتسعينات التي تعد المحطة الذهبية في مسيرته الغنائية.

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وتجمل المسرح بتأسيس معرض مخصص للفنان خالد عبد الرحمن، احتضن أكثر من 26 صورةً تذكاريةً توثق مراحل نشأته الفنية، إضافةً إلى جناح مخصص لأشرطة الكاسيت، وعدد من المقتنيات الشخصية للفنان، تشمل ساعات وعطورًا، وبندقية اعتاد اصطحابها في رحلاته الخاصة بالصيد، ومقتنيات تراثية تعكس شخصية خالد عبد الرحمن الفنية.

وبقيادة المايسترو أمير عبد المجيد شهدت الليلة الغنائية للفنان خالد عبد الرحمن مجموعة من الأعمال التي يعود إطلاقها لفترة التسعينات الميلادية، مما أدى لتألق الكورال في توزيع الميداليات التي تم تقديمها كواحدة من مفاجآت الحفلة بمشاركة قرابة 50 عازفًا وموسيقيًّا على مسرح أبوبكر سالم.

وترنم خالد عبد الرحمن بمجموعة من أغانيه الفريدة، من بينها: غريبة، وشلون ماغليك، إذا قسا وقتك، العطا، فراق، وغيرها من المقطوعات التي امتزج فيها القديم بالجديد، في ألحان متنوعة أثرت مسامع الحضور طيلة وقت الحفلة.

وكرم سعادة الأستاذ أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في الهيئة العامة للترفيه، الفنان خالد عبد الرحمن، بآلة عود مطلية بالذهب صنعت خصيصًا للفنان القدير تكريمًا له على تاريخه الفني في الأغنية السعودية.

وعقب الحفل أوضح الفنان خالد عبدالرحمن أن الحفل كان رائعا في تنظيمه وتجهيزه غير المسبوق، لا سيما فيما يتعلق بإقامة 3 حفلات بليلة واحدة، إضافة إلى جودة الصوت وانتشاره في جميع زوايا المسرح، مؤكدا أن الجمهور كان وفيا في حضوره وتفاعله، وشاكرا في ذات الوقت معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ على حسن التنظيم وتهيئة الظروف المساعدة لإنجاح ليلة مخاوي الليل وإبرازها بأفضل ما يمكن.