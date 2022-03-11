افتتاح معرض تشكيل فن الخط العربي بالجبيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

افتتح محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر معرضا لتشكيل فن الخط العربي، الذي ينظمه فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بالجبيل بالتعاون مع بلدية المحافظة، وذلك بقاعة الأمير متعب بن عبدالعزيز بالبلدية.

وتضمن المعرض -الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام- 35 عملاً فنياً لـ 19 فناناً من السعودية ومصر والعراق وإسبانيا، تنوعت بين اللوحات الفنية والمنحوتات، إضافة إلى ورشة فنية مصاحبة بعنوان خط الرقعة تستهدف أعضاء الجمعية.

بدورها أكدت مديرة جمعية جسفت الجبيل نادية العتيبي أن المعرض يهدف إلى إبراز القيمة لفن الخط العربي، ويعكس اهتمام الجمعية بإبرازه ضمن فعالياتها الفنية، حيث أبرزت الأعمال الفنية المشاركة جمال التشكيل الفني بالحروف، وتنوعت بين اللوحات التشكيلية والمنحوتات الفنية، تباينت فيها أساليب الرسم وفن الكتابة، مضيفه أن الجبيل تزخر بالمواهب الفنية التي تستحق الدعم والرعاية.