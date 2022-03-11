لندن تعاقب 386 نائبا روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - فرضت لندن عقوبات على 386 نائبًا روسيًا أيدوا هجوم موسكو على أوكرانيا، بحسب وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم (الجمعة). وأفادت الوزيرة في بيان بأن هؤلاء النواب الذين صوّتوا للاعتراف باستقلال منطقتيْ دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت.

في غضون ذلك، تجري قوات حلف الأطلسي مناورات عسكرية في لاتفيا ما وصف بأنها «رسالة من الناتو إلى روسيا»، في ظل مخاوف من أن يمتد الصراع خارج أوكرانيا. وجاء نشر هذه القوات والمناورات ضمن الحشد الأوروبي والأمريكي شرقا بعد العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا من 24 فبراير الماضي. وشملت المناورات عمليات برية وجوية وسط مخاوف من انعكاساتها على الأزمة الحالية في أوكرانيا. ونشر الناتو آلاف الجنود في وسط وشرق أوروبا رداً على العملية العسكرية الروسية بينما تطالب موسكو بانسحاب هذه القوات.