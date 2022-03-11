محمد بن مسعود - الدمام - “مخزن أسرار بوتين ويده اليمنى” .. معلومات لا تعرفها عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

قدّم موقع الحكومة الروسية نبذة سريعة عن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، فهو من مواليد 21 مايو 1955 في تشاد، جمهورية توفا.

و”شويغو” هو مخزن أسرار بوتين وذراعه اليمنى وظهر معه في العديد من الصور واللقطات وأيضا الكثير من المناسبات ورحلات الصيد وغيرها ما يعني أنه ينال ثقة الرئيس الروسي.

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تخرج “شويغو” من معهد البوليتكنيك كراسنويارسك (1977) بدرجة البكالوريوس في هندسة البناء وحصل على دكتوراه (اقتصاد)، قبل خدمته ليصل لرتبة جنرال بالجيش ومنحه لقب بطل الاتحاد الروسي. وفقاً لموقع “سي إن إن”

1972-1977: طالب في معهد كراسنويارسك للفنون التطبيقية.

1977-1978: رئيس عمال في Promkhimstroy Construction Trust ، كراسنويارسك.

1978-1979: رئيس قسم في Tuvinstroy Construction Trust ، كيزيل.

1979-1984: مشرف البناء ، كبير المهندسين ، مدير Achinskaluminystroy Construction Trust ، أتشينسك.

1979-1984: مشرف البناء ، كبير المهندسين ، مدير Achinskaluminystroy Construction Trust ، أتشينسك.

1984-1985: نائب رئيس صندوق إنشاءات Sayanaluminystroy ، Sayanogorsk.

1985-1986: رئيس صندوق Sayantyazhstroy Trust ، Abakan.

1986-1988: رئيس مرفق تصنيع سيارات السكك الحديدية Abakanvagonstroy ، Abakan.

1988-1989: سكرتير ثان للجنة الحزب الشيوعي بمدينة أباكان.

1989-1990: مفتش في لجنة الحزب الشيوعي بإقليم كراسنويارسك ، كراسنويارسك.

1990-1991: نائب رئيس لجنة الدولة لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية للهندسة المعمارية والبناء، موسكو.

1991: رئيس هيئة الإنقاذ الروسية، موسكو.

1991-1994: رئيس لجنة الطوارئ التابعة لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، موسكو

1994-2012: وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث (10 يناير 2000-7 مايو 2000: نائب رئيس الوزراء – وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث).

عين محافظا لمنطقة موسكو عام 2012.

6 نوفمبر 2012: عين وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.

ومن بين الجوائز التي حصل عليها: ثناء من الرئيس (1993 و 1999) ، شهادة تقدير من الحكومة (2000) وسام الخدمة للوطن ، الدرجة الثالثة ، (2005) ، وثناء من الحكومة (2005) ، وآخرون.