إدارة الكرة النسائية تختتم دورة الرخصة التدريبية B الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتمت في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض النسخة الأولى من دورة الرخصة الآسيوية (B) للمدربات، التي نظمتها إدارة كرة القدم النسائية بالتعاون مع اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 17 مدربة.

وأقيمت الدورة على جزأين، حيث عُقد الجزء الأول في المدة من 8 إلى 19 ديسمبر الماضي، فيما أقيم الجزء الثاني في المدة من 27 فبراير إلى 10 مارس 2022م.

وشهد ختام الدورة حضور عضو مجلس الإدارة ومديرة إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيان.

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وشهدت الدورة إقامة محاضرات يومية عدّة للمشاركات، وتطبيقات نظرية وعملية لتحقيق الاستفادة الكبرى، نفّذتها مدربة المنتخب السعودي الأول الألمانية مونيكا ستاب والمدربة الهولندية ماري كوك ويليمسون، التي تعد الأخيرة من ضمن قائمة خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتعدّ هذه الدورة الأعلى في كرة القدم النسائية السعودية حاليًا.

من جانبها أكّدت مونيكا ستاب أن إقامة هذه الدورة تعد خطوة كبرى في مسيرة كرة القدم النسائية، مشيرةً في حديثها بعد ختام الدورة إلى أن الخُطَط الفنية التي يعمل عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بإدارة الكرة النسائية تهدِفُ إلى الوصول لأعداد أكبر على مستوى المدرّبات، وهذا يتحقق الآن من خلال تدرّج المدربات بدورات تدريبية تصاعدية، إذ بدأنا بدورات من فئة (D)، وبعد ذلك فئة (C) وحاليًا نحن في ختام أولى نسخ دورات فئة (B)، وقريبًا نسعى للوصول إلى فئة (A)، وفئة (PRO).

وصرحت عضو مجلس الإدارة مديرة إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيان بأن وجود مدربات سعوديّات حاصلات على شهادات متقدمة في عالم التدريب سيساعد كثيرًا على مستوى الأندية ومراكز التدريب الإقليمية، من خلال نقل هذه الخبرات والتجارب التي تم تقديمها لهم إلى اللاعبات لرفع مستوياتهم الفنية، ومن ثم تعود الفائدة الفنية إلى المنتخبات السعودية وهي المحصّلة النهائية لكل ما يتم العمل عليه سواءً من الاتحاد أو الأندية.