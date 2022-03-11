الإمارات: استهداف مصفاة الرياض جريمة حرب تهدد الاستقرار العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مصفاة الرياض من خلال طائرة مسيرة.

وعدّت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الاعتداء عمل إرهابي جبان وجريمة حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة المدنيين والمصالح الحيوية، ويستدعي من المجتمع الدولي دعم الإجراءات والتدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لوقف استهداف الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية، وردع التهديدات للمملكة والمنطقة.

وأكدت أن ما جرى يعدّ تهديدا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة وأسواق النفط العالمية في وقت يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات كبيرة.

وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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وشدد البيان على أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد للإمارات.