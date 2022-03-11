البحرين تدين الاعتداء بطائرة مسيرة استهدفت مصفاة تكرير البترول في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء بطائرة مسيرة عن بعد، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض، في عمل إرهابي تخريبي يعرض سلامة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة موقفها الثابت الرافض للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة.