الأردن تدين الاعتداء على مصفاة تكرير البترول في الرياض ومحاولة استهداف مليشيا الحوثي لجيزان بطائرةٍ مُسيرة مُفخخة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أدانت الحكومة الأردنية اليوم الاعتداء على مصفاة تكرير البترول في الرياض، بطائرةٍ مُسيرةٍ مُفخخة مما نجم عنه حريق، وكذلك محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمدينة جيزان بطائرةٍ مُسيرة مُفخخة تمّ اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، واستهداف المنشآت المدنية، مُشدداً على تضامن بلاده ووقوفها المُطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل يُهدد أمنها وأمن شعبها.
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