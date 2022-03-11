اخبار دوليه – بعد ضجة ونسب تغريدات سابقة له.. من هو زياد مكاري خليفة جورج قرداحي كوزير للإعلام بلبنان؟

محمد بن مسعود - الدمام - أثار زياد مكاري، خليفة جورج قرداحي كوزير للإعلام بلبنان، تفاعلا واسعا وانتقادات لاذعة من قبل مغردين خليجيين نسبوا له تغريدات سابقة على حساب غير معرف بحمل اسمه.

وفيما يلي نستعرض لكم السيرة الذاتية لوزير الإعلام زياد مكاري وفقا للموقع الرسمي للوزارة:

زياد تيودور المكاري، مواليد زغرتا 1968. تابع دراسته المدرسية في مدرسة الاخوة المسيحيين (الفرير) ثم في مدرسة سيدة الجمهور. حاصل على شهادة عليا في الهندسة المعمارية من جامعة البلمند – الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA)، ومن جامعة باريس بيلفيل (Paris-Belleville) للهندسة المعمارية (ENSAPB) – اختصاص في الهندسة الاسلامية وهندسة دول البحر المتوسط.

هو مهندس معماري متخصص في العمارة اللبنانية والحفاظ على التراث الثقافي وترميمه، وحالياً أستاذ متفرغ في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية.

زياد المكاري هو المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة ARCA – Architecture & Design، الرائدة في الهندسة المعمارية والتصميم، نفذت مشاريع عدة في كل من لبنان، قطر، المغرب، سوريا، العراق، نيجريا والموزمبيق. له أيضاً العديد من الأبحاث الهادفة إلى الحفاظ على المواقع التاريخية والأثرية، ومن بينها دراسة أجراها لليونسكو حول التنظيم المدني لمدينة طرابلس والمينا (1995)، ودراسة شاملة للحفاظ على وادي قاديشا الأثري.

عمل كمستشار للعديد من المبادرات المتعلقة بإعادة اعمار المباني المهدمة والمتضررة من انفجار بيروت في الرابع من شهر أغسطس2020. لديه شغف خاص بالعمارة اللبنانية حيث يعمل دوماً على تجديد وإعادة تأهيل المنازل اللبنانية القديمة، وينشط في العديد من المبادرات الشبابية المحلية والوطنية.

متأهل ولديه ثلاثة أولاد.