اخبار الخليج – وزارة التربية والتعليم تنظم أول بطولة خاصة بذوي العزيمة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الأستاذة كفاية العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم حرص الوزارة على توفير آفاق واسعة للطلبة ذوي العزيمة لترسيخ أدوارهم الفاعلة والنشطة، لا سيما في المجال الرياضي الخاص بهذه الفئة من الطلبة.

جاء ذلك لدى حضورها النسخة الأولى من بطولة البوتشيا المدرسية الأولى والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اللجنة البارالمبية البحرينية والاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، حيث شهدت المباراة الختامية وكرمت الفائزين. وتعتبر هذه البطولة أول بطولة تنافسية للطلبة من ذوي العزيمة تقام حسب القوانين الدولية للعبة تحت اشراف الاتحاد ويديرها حكام معتمدون على المستوى الدولي.

وأتت هذه البطولة ضمن خطط تطوير الأنشطة والفعاليات والألعاب الرياضية المدرسية والتي تتقدم وتتطور عاماً بعد عام وتخص جميع الفئات والمراحل، وقد استهدفت الطلبة والطالبات من المرحلتين الاعدادية والثانوية، إذ شهدت مشاركة 4 مدارس اعدادية بنين مثلها 4 طلاب، و4 مدارس اعدادية للبنات مثلتها 8 طالبات، و5 مدارس ثانوية بنين مثلها 8 طلاب، وأقيمت البطولة بنظام اخراج المغلوب وسط حماس وتنافس بين المشاركين والذين أبدوا سعادتهم الكبيرة بهذا التجمع والتنظيم متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات الخاصة بهم.

وفي ختام البطولة قامت الوكيل المساعد للخدمات التعليمية بتكريم الجهات المتعاونة وهي اللجنة البارالمبية البحرينية والاتحاد البحريني لذوي العزيمة، ثم تم تتويج الطلبة والطالبات الفائزين بكأس وميداليات المراكز الأولى والذي كان كالتالي، المرحلة الثانوية بنين: المركز الأول الطالب عيسى خالد مرجان من مدينة عيسى الثانوية للبنين، المركز الثاني الطالب محمد ابراهيم محمد من مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين، المركز الثالث سلمان حسن سعيد من مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية للبنين، المرحلة الإعدادية بنين: المركز الأول حسن خالد علي من مدرسة مدينة عيسى الابتدائية الإعدادية للبنين، المركز الثاني محمد مهدي ربيع من مدرسة الخليل بن أحمد الإعدادية للبنين، المركز الثالث أحمد نادر نوح من مدرسة عالي الإعدادية للبنين، المرحلة الإعدادية بنات: المركز الأول زهرة سعد خميس من مدرسة يثرب الإعدادية للبنات، المركز الثاني فاطمة السيد أحمد نعمة من مدرسة القيروان الإعدادية للبنات، المركز الثالث فاطمة حسين مجيد من مدرسة الدراز الإعدادية للبنات.

وقالت الوكيل المساعد للخدمات التعليمية أن هذه البطولة تعتبر خطوة في اتجاه توسيع نطاق الأنشطة الداخلية والمنافسات الخارجية الموجهة لذوي العزيمة مؤكدة أن إقامة مثل هذا النوع من الفعاليات يأتي في سياق الاستراتيجيات والخطط الجديدة لتطوير الرياضة المدرسية والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة من التطوير والنجاح.

وتقدمت العنزور بالشكر إلى اللجنة البارالمبية البحرينية والاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة على ما قدموه من دعم وتنسيق، وهو ما كان له بالغ الأثر على النجاح الكبير الذي حققته البطولة.