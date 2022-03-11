اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جلالة الملك يتلقى برقية من الأميرة سبيكة بنت إبراهيمبمناسبة تكريم سموها من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية ذوات الأعمال المؤثرة

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