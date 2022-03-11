محمد بن مسعود - الدمام - 08-08-1443 03:10
صدى تبوك – متابعة
نفى المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، صحة ما تردد بشأن اكتمال الحجوزات الخاصة بعمرة شهر رمضان المقبل.
وأكد “سعيد”، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هناك بالفعل إقبالاً كبيرًا على حجوزات العمرة لشهر رمضان، إلا أن ذلك لا يعني اكتمال الحجوزات وانتهاءها.
وأكد أن حجز العمرة متاح حاليا، متطلعًا لتلبية تطلعات المسلمين لأداء مناسك العمرة، خاصة بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.
فيديو | المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة: حجوزات تصاريح العمرة في رمضان متاحة والحج هذا العام سيكون أكثر عددًا#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/PCIWnl9TtZ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 11, 2022
كانت هذه تفاصيل خبر "الحج" : لا صحة لما يتردد بشأن اكتمال حجوزات عمرة رمضان .. والتسجيل متاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.