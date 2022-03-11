“الحج” توضح حقيقة اكتمال حجوزات العمرة في شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا صحة لاكتمال حجوزات العمرة في شهر ‫رمضان المبارك المقبل.

وأكدت الوزارة أنه ما زالت تصاريح العمرة متاحة، موضحة في الوقت ذاته أن حج هذا العام سيكون بأعداد كبيرة.