“الحج” توضح حقيقة اكتمال حجوزات العمرة في شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا صحة لاكتمال حجوزات العمرة في شهر رمضان المبارك المقبل.
وأكدت الوزارة أنه ما زالت تصاريح العمرة متاحة، موضحة في الوقت ذاته أن حج هذا العام سيكون بأعداد كبيرة.
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