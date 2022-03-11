شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات الاجتماعية»: 9.8 مليارات ريال حجم المصروفات في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إنجاز أكثر من 7.9 ملايين معاملة إلكترونياً

- 2.6 مليون زائر للبوابة الإلكترونية

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحصاءاتها الشهرية أن مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة قد بلغ أكثر من 9.8 مليارات ريال لشهر فبراير 2022م، كما تم إنجاز أكثر من 7.9 ملايين معاملة إلكترونياً.

وحول خدماتها الإلكترونية بينت أن عدد زوار البوابة الإلكترونية قد تجاوز حاجز 2.6 مليون زيارة خلال شهر فبراير، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 221 ألف مسجل جديد خلال ذات الفترة، وتم تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 154 ألف، حيث عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً بينت المؤسسة أنها تخطت 136 ألف تعريف بالمعاش جرى إصداره عبر مختلف قنوات المؤسسة الإلكترونية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال حوالي 132 ألف مكالمة بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر مختلف القنوات الرقمية.

وبيّنت من خلال إحصاءاتها النقلة النوعية والتحول الرقمي الذي تشهده “التأمينات الاجتماعية" والتي سهلت على عملاء المؤسسة من مشتركين أو أصحاب عمل أو متقاعدين ومستفيدين إنجاز تعاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ارتكزت في استراتيجيتها على التحول الرقمي في الخدمات والمعاملات، عبر نموذج تشغيلي رقمي متقدم ومتميز، لتقديم منتجات وخدمات تأمين اجتماعي متجدد للعملاء.