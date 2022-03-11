محمد بن مسعود - الدمام - 08-08-1443 02:50
صدى تبوك – متابعة
أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، اليوم (الجمعة)، ضرورة شكر النعم بحفظها من الهدر.
وشارك “الراجحي” مقطع فيديو لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بشأن الكمية التي أهدرت من الغذاء في عام 2019 والتي وصلت إلى 931 مليون طن، فيما بلغت نسبة الهدر والفقد في الغذاء نحو 33.1 %، ما يعادل 4.066 مليون طن.
وثمّن الوزير العمل الذي تقوم به جمعية خيرات لحفظ النعمة وتوصيلها للمحتاجين، فيما ذكر المشرف العام على الجمعية، عبد الله السبيعي، أن إنشاء مراكز خيرات المتنقلة جاء من معرفة الجمعية أن أسواق النفع العام في الرياض هي من أكبر مراكز الفقد والهدر.
وأوضح السبيعي، أن هناك شراكة بين الهيئة العامة للأوقاف وجمعية خيرات، لحفظ وتوزيع 50 طنًّا من فائض الخضار والفواكه على الأسر المستفيدة من قوائم الجمعية.
بالشكر تدوم النعم، وأحد وجوه شكر النعمة حفظها من الهدر.— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) March 11, 2022
جمعية #خيرات لحفظ النعمة تقوم بعمل خيري مؤسسي خلّاق، يسهم في حفظ فائض النعمة وإيصالها للمحتاجين.
نسأل الله للقائمين عليها الأجر والثواب pic.twitter.com/w9bVdOKA3s
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصول نسبة الهدر في الغذاء إلى 33.1% .. "وزير الموارد البشرية" يشدد: حافظوا على النعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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