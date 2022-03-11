محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
بينما ينشغل العالم بالأحدث في أوكرانيا، وتغطية يوميات الهجوم الروسي واستعدادات كييف للتصدي، تندلع احتجاجات عارمة في جزيرة “كورسيكا” الواقعة في البحر المتوسط غربي إيطاليا، والواقعة تحت الحكم الفرنسي.
الاحتجاجات بدأت بعد الاعتداء على “إيفان كولونا” والذي يعد “بطلا في الكفاح من أجل الاستقلال” بالنسبة لسكان الجزيرة، ثم تطورت إلى المطالبة بالاستقلال عن فرنسا.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، ورصدت مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل، حجم الفوضى والانفلات الأمني بالجزيرة، كما رصدت حجم الغضب الشعبي تجاه الحكم الفرنسي، ومدى رغبة المتحجون في الإنفصال عن فرنسا.
وهاجم المحتجون عدة مبانٍ حكومية وأضرموا فيها النيران، كما استخدموا “حفاراً” لمهاجمة أحد البنوك الفرنسية، في خامس أيام الاحتجاجات، فيما أكتفى الإعلام الفرنسي بوصف الاحتجاجات بأنها مجرد غضب بسبب الإعتداء على “إيفان كولونا”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر ثورة لا يعلم عنها أحد.. “كورسيكا” تنتفض بوجه الحكم الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.