ثورة لا يعلم عنها أحد.. “كورسيكا” تنتفض بوجه الحكم الفرنسي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

بينما ينشغل العالم بالأحدث في أوكرانيا، وتغطية يوميات الهجوم الروسي واستعدادات كييف للتصدي، تندلع احتجاجات عارمة في جزيرة “كورسيكا” الواقعة في البحر المتوسط غربي إيطاليا، والواقعة تحت الحكم الفرنسي.

الاحتجاجات بدأت بعد الاعتداء على “إيفان كولونا” والذي يعد “بطلا في الكفاح من أجل الاستقلال” بالنسبة لسكان الجزيرة، ثم تطورت إلى المطالبة بالاستقلال عن فرنسا.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، ورصدت مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل، حجم الفوضى والانفلات الأمني بالجزيرة، كما رصدت حجم الغضب الشعبي تجاه الحكم الفرنسي، ومدى رغبة المتحجون في الإنفصال عن فرنسا.

وهاجم المحتجون عدة مبانٍ حكومية وأضرموا فيها النيران، كما استخدموا “حفاراً” لمهاجمة أحد البنوك الفرنسية، في خامس أيام الاحتجاجات، فيما أكتفى الإعلام الفرنسي بوصف الاحتجاجات بأنها مجرد غضب بسبب الإعتداء على “إيفان كولونا”.