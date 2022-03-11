أمين منطقة الرياض يعتمد الهوية البصرية لأمانة المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اعتمد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، دليل الهوية البصرية الموحدة للأمانة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة العمل المؤسسي، وبما يتماشى مع المستهدفات الطموحة للعاصمة، في ضوء رؤية المملكة 2030، وبرامجها المسقطة على القطاع البلدي.

واستلهم دليل الهوية البصرية مكوناته من التراث المحلي وتفاصيله الأصيلة، محافظًا على شعار الأمانة الراسخ، ليشكّل منطلقًا يمد جسور الماضي العريق للرياض نحو آفاق المستقبل الواعد، وبما يتواكب مع ما تشهده العاصمة من نقلة نوعية في شتى المجالات.

ستطبق الوكالات والإدارات والبلديّات التابعة لأمانة الرياض دليل الهوية البصرية الموحدة، الذي حدد الألوان المعتمدة بتدرجاتها المتناغمة مع طبيعة عمل الأمانة وخدمتها للسكّان، إلى جانب الخطوط العربية والإنجليزيّة العصريّة، والأنماط الزخرفية المستوحاة من الفن العمراني المحلي.

ويأتي اعتماد سمو أمين منطقة الرياض للهوية البصرية الموحدة في إطار خطوات تطويرية متعددة اتُخذت لتسهم في تحسين بيئة العمل، وتعزيز التكامل فيما بين مختلف الوحدات الإداريّة في تعاملاتها الداخلية والخارجيّة، وبما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكّان والزوار.