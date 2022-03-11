جامعة حائل تحصد جائزتين في مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل
تنطلق بمدينة السيح الخميس القادم، فعاليات مهرجان الألبان والأغذية، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في مقر سوق الخضار والفواكه الجديد غربي السيح.
ويهدف المهرجان الذي يستمر تسعة أيام، إلى إبراز ما تحقق من منجزات في مستوى الجودة العالمية لمنتجات الألبان على مستوى المملكة، وفتح أفاق وقنوات الاستثمار المرتبطة بإنتاج وتسويق الألبان ومشتقاتها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويشتمل معرض متكامل لصناعة وتقنية الألبان بمشاركة شركات إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان الطازجة بالمملكة ومصانع الألبان المعاد تكوينها ومصانع منتجات مشتقات الألبان ومصانع المنتجات المعتمدة على الألبان، وشركات النقل المبرد وشركات وتصنيع الكرتون والعلب.
ويشهد المهرجان العديد من المحاضرات والندوات بمشاركة متخصصين في مجالات الصحة والتغذية والإنتاج والتصنيع تتضمن برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية الحليب ومنتجاتها كعنصر غذائي رئيسي، بجانب مجموعة من الأنشطة والبرامج والمسابقات الموجهة لزوار المهرجان.
يذكر أن إنتاج وصناعة الألبان ومشتقاتها تعد من الأنشطة الاقتصادية المهمة المكونة للناتج المحلي الزراعي .
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