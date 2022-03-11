اخبار الخليج – وزير الإسكان يبارك لقرينة جلالة الملك تصدرها قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموها القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.
وأكد وزير الإسكان أن صدارة سمو قرينة عاهل البلاد المفدى تأتي لدور سموها القيادي في كافة المجالات التنموية والمجتمعية على مستوى مملكة البحرين والمستويات الدولية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشار «الحمر» إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين ضمن سجلها الحافل بالإنجازات العالمية، الأمر الذي ينعكس على دور المجلس الأعلى للمرأة وخططه المستمرة التي تصب في صالح تقدم المرأة على المستوى الوطني و الدولي.
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