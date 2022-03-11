أمانة الشرقية تعلن تأهل 5 شركات للعمل على مشروع استثماري بكورنيش الخبر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أمس، تأهل 5 شركات، للعمل على تطوير المشروع الاستثماري لـ “معلم” برج المياه والأراضي المحيطة به؛ ليكون مركزاً ترفيهياً وسياحياً واستثمارياً بكـورنيـش محافظة الخبـر.

أوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، أنه بعد تقييم طلبات التأهيل المقدمة من الشركات الـ 24 تمت الموافقة على 5 منها؛ للبدء بالعمل على المشروع الذي سيسهم في خلق نموذج استثماري بالتكامل بين هيئة التطوير، ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف، أن المشروع يقـع على مسـاحة تـقـدر بحوالي 43،393 م2، يتضمن مساحات تنقسم إلى مرافق خارجية قابلة للتطوير والاستثمار بمساحة (26،976م2)، ومرافق داخلية بمجموع مساحة (16,417 م2)، التي ستنفذها الشركات المستثمرة، إضافة إلى الربط بين المرافق الخارجية والداخلية كنسيج متكامل، والمحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي أو بصري، وتحسين وتجميل الجسم الخارجي للبرج، وربط جزيرة البرج بالكورنيش، وصيانة وتشغل المشروع الداخلية والخارجية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لمرتادي الشاطئ والمواقع الاستثمارية.