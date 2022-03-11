الغابون تدعم المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جمهورية الغابون عن دعمها لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

جاء ذلك في بيان صدر في ليبرفيل عن وزير الدولة وزير الطاقة والموارد المائية والمتحدث الرسمي لجمهورية الغابون ألان كلود – بيلي-بي-نزي، عقب انعقاد مجلس الوزراء لجمهورية الغابون اليوم.

وأكد وزير الطاقة والموارد المائية والمتحدث الرسمي لجمهورية الغابون أن مجلس الوزراء بجمهورية الغابون يوافق على دعم ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2023 في مدينة باريس.