اخبار الخليج – وزارة خارجية البحرين تدين وتستنكر الاعتداء بطائرة مسيرة الذي استهدف مصفاة تكرير نفط في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة الاعتداء بطائرة مسيرة عن بعد، الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي تخريبي يعرض سلامة المدنيين والمنشآت المدنية للخطر.

وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة.