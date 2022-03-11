اخبار الخليج – رئيس ديوان الرقابة: جهود قرينة جلالة الملك المفدى رسخت مكانة المرأة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموها القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية، التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.

وأكد معالي الشيخ أحمد أن صدارة سموها للقائمة يأتي نتاجاً لدورها القيادي والبارز ولجهودها في كافة المجالات التنموية والمجتمعية، وتتويجاً لسجل سموّها الزاخر بالعطاء المتواصل لترسيخ مكانة المرأة البحرينية في مسارات العمل الوطني.

وقال أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحضاري والمشرّف الذي تحقق بدعم وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، قائد المسيرة التنموية الشاملة، كما أنه يكلل الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تمكين وتقدم المرأة البحرينية وتعزيز دورها في بناء مستقبل ونهضة الوطن.