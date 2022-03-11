5 مدن تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - وأوضحت وزارة الصحة، أن منطقة الرياض والتي تصدرت عدد الإصابات بفيروس كورونا، سجلت 51 إصابة من أصل 178 إصابة. وأشارت، إلى تسجيل 51 حالة إصابة في الرياض، و 18 في جدة، و12 في المدينة المنورة، و9 في كل من: مكة المكرمة والدمام، و8 في الطائف، و6 في كل من: أبها والهفوف. وأكدت تسجيل 3 إصابات في كل من: تبوك وحائل وبريدة والباحة وخميس مشيط وجازان، وحالتين في كل من: عرعر ونجران وسراة عبيدة وعنيزة والرس والظهران وحفر الباطن والخرج. فيما توزعت باقي الإصابات على مدن المملكة المختلفة. كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 375 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، فيما تم إعطاء (61,761,889) جرعة لقاح.. أخبار قد تهمك

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