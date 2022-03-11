178 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية.. ووفاة واحدة وتعافي 375 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-08-1443 12:34

صدى تبوك – متابعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 178 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 375 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 748,489 حالة، من بينها 9435 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 330 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 730,038 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9016 حالة وفاة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.