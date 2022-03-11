«الصحة»: صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر 6 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - 08-08-1443 11:51

صدى تبوك – متابعة

أكدت وزارة الصحة أن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج يهدف إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا – المنجلي) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وأفادت بأن البرنامج يهدف أيضا إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتجنب المشكلات الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.

وعرّفت «الزواج الصحي» بأنه حالة التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء.

ونصحت «الصحة» المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر؛ ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهما بشكل أفضل، كاشفة أن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر، ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة آخرى.