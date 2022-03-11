اخبار دوليه – وزير التربية يشارك في اجتماع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية  

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، في الاجتماع السابع لمجلس إدارة المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ومقره الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ويعمل تحت إشراف منظمة اليونسكو، وقد عقد الاجتماع بتقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز، ومشاركة عدد من وزراء التعليم في الدول العربية، والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وعدد من المسؤولين عن الشأن التعليمي.

وقد أشاد الوزير بمجالات التعاون بين هذا المركز مع المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مملكة البحرين، ومن أبرزها عقد عدد من الفعاليات، منها ورشة إقليمية بعنوان «ضمان الجودة في التعلم عن بعد: المتطلبات والتحديات والآمال»، والندوة الدولية بعنوان «جودة التعلم: قيمة استباقية مدى الحياة»، وحوار حول الأولويات البحثية في مجال جودة وتميز التعليم في الدول العربية، مؤكداً دعم مملكة البحرين للمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة ألقاها معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية رئيس مجلس إدارة المركز، أشاد فيها بنجاح عدد من نظم التعليم العربية في التعامل مع ظروف الجائحة وأثرها على التعليم، داعياً إلى تعميم التجارب الناجحة على الدول العربية من أجل تطوير أنظمة التعليم مستقبلاً، ومؤكداً أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى الأخص الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم.

وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور عبدالرحمن المديرس المدير العام للمركز عرضاً حول تقرير الإنجازات للعام 2021م، وما تضمنه من مشاريع وورش إقليمية وملتقيات تربوية ودراسات بحثية متعلقة بعدد من المواضيع التربوية، ومنها تعليم القراءة والكتابة لمرحلة الطفولة المبكرة، وجودة سياسات التعليم عن بعد في العالم العربي، وحوكمة مؤسسات التعليم، وتطوير برامج التعليم الجامعي.

كما تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها التقرير المالي للعام السابق وموازنة العام الحالي، والخطة الاستراتيجية للمركز للأعوام 2022- 2028م، والتي تركز على قياس الأثر بالاستفادة من تجارب عدد من الدول ومنها مملكة البحرين، وعرض المشاريع والأنشطة المقترحة للعام الحالي، ومناقشة الميثاق التأسيسي، كما شهد الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني المطوّر للمركز.

حضر الاجتماع الأستاذ عبدالكريم بوصبيعة مدير إدارة العمليات التعليمية المنطقة (2)، والدكتورة مي شمندي القائم بأعمال المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.