الذهب يتجه لتسجيل المكاسب الأسبوعية

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه لتسجيل المكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي، وسط فشل المحادثات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، ومع متابعة المستجدات الاقتصادية.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.39% عند 1992.50 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.43% مسجلاً 1988.36 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.14% عند 26.22 دولار للأوقية.
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