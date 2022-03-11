«المرور»: نقل ملكية المركبة يلغي التفويض ومستخدمها الفعلي

محمد بن مسعود - الدمام - 08-08-1443 11:31

صدى تبوك – متابعة

كشفت الإدارة العامة للمرور أنه بمجرد نقل ملكية المركبة يتم إلغاء التفويض المسجل لقيادتها من قبل شخص آخر غير مالكها، كما يتم إلغاء المستخدم الفعلي للمركبة.

وأفاد «المرور السعودي» بأن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري، مؤكدا أن بإمكان مالك المركبة تفويض من يرغب عبر منصة أبشر لإنهاء إجراءاته.

يذكر أن إدارة المرور قد أفادت بأن عدم إصدار مالك المركبة تفويضا لشخص آخر لقيادتها لا يترتب عليه مخالفة، مشيرة إلى أن التفويض وُضع لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة، إذ إن التفويض يحمي مالكها من تسجيل المخالفات وغيرها عليه، منوهة إلى أنه في حال تفويض مالك المركبة شخصاً آخر بقيادتها، يجب تسديد المخالفات المرورية على المالك أو المفوض له إن وجدت، مع عدم وجود قيود أمنية أو مرورية على المركبة.