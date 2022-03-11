ازدحام المعتمرين بصحن الطواف فجرًا وأول صلاة جمعة دون تباعد بالحرم المكي

محمد بن مسعود - الدمام - ونشرت قناة الإخبارية فيديو يبين ازدحام المعتمرين فجر اليوم الجمعة، في صحن الطواف خلال أداء مناسك العمرة.

كانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أعلنت يوم الأحد الماضي، عن إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، إنه تماشيًا مع تصريح وزارة الداخلية بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، بأن تطبيقه بدءًا من صلاة فجر يوم الأحد ٣-٨-١٤٤٣ هـ الموافق ٦-٣-٢٠٢٢م.