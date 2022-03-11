أبرز مباريات اليوم.. النصر يسعى لغسل أوجاع الديربي

محمد بن مسعود - الدمام - ويبحث الزمالك، الثالث بنقطتين فقط، عن الفوز الأول في دور المجموعات، من أجل البقاء في مشهد المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل ربع النهائي، فيما يطمح الوداد «6 نقاط»، والذي قسى على مضيفه ذهابًا بثلاثية مقابل هدف، في كازابلانكا، إلى العودة بنتيجة إيجابية، تضمن له الترشح عن المجموعة الرابعة بشكل كبير.

وتشهد الخرطوم ديربيًا سودانيًا خالصًا في دوري الأبطال، عندما يستقبل الهلال جاره اللدود المريخ، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والذي يسعى خلالها الطرف الأزرق إلى الثأر لخسارته بهدفين لهدف أمام الغريم التقليدي ذهابًا، وتذوق طعم الفوز في الأول في مرحلة المجموعات، بينما يطمح الأحمر إلى تأكيد التفوق، والتمسك بالقتال على تذكرة التأهل من بين أنياب الثنائي الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

دوري أبطال أوروبا – الجولة الرابعة (مرحلة المجموعات) الهلال السوداني × المريخ السوداني 4:00 الزمالك المصري × الوداد المغربي 7:00 شباب بلوزداد × جوانينج البوتسواني 10:00 الدوري الإسباني – الجولة الـ28 أتلتيكو مدريد × قاديش 11:00 الدوري الفرنسي– الجولة الـ28 ليل × سانتت إيتيان 11:00 الدوري الهولندي– الجولة الـ26 كامبور × أياكس أمستردام 10:00 الدوري البرتغالي– الجولة الـ26 بنفيكا × فيزيلا 11:15 دوري أدنوك للمحترفين «الإمارات»- الجولة الـ19 اتحاد كلباء × الظفرة 4:45 العروبة × الجزيرة 4:45 الإمارات × خورفكان 7:15

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