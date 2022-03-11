محمد بن مسعود - الدمام - 08-08-1443 11:23
صدى تبوك – متابعة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الطريقة التي يمكن للمُتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور من خلالها الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق.
وبيّنت الوزارة، أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة”، ثم اختيار برنامج “الضمان الاجتماعي”.
ونوهت إلى أنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي، مع إرسال رسالة نصية للمتقدم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنويه جديد من "الموارد البشرية" بشأن كيفية معرفة نتيجة الأهلية بـ"الضمان المطور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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