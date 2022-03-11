وزارة الدفاع تكشف تفاصيل تحرير مواطنتَيْن أمريكيتَيْن بعد تقييد حريتهما من قِبل الحوثيين بصنعاء

محمد بن مسعود - الدمام - 08-08-1443 11:10

صدى تبوك – متابعة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن تفاصيل تحرير فتاتَيْن أمريكيتَيْن من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحـوثيين.

وشدد على أن العملية التي تأتي امتداداً للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتَيْ المملكة والولايات المتحدة الأمريكية جرى خلالها إخلاء الفتاتَيْن ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن ومن ثم إلى الرياض.

ونوه إلى أن الفتاتَيْن الأمريكيتَيْن تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، وبطلبٍ من الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عملية أمنية خاصة، تم تحرير الفتاتَيْن ونقلهما من صنعاء إلى عدن.

ولفت إلى أنه تم نقل الفتاتَيْن من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في استقبالهما.

وأكد العميد المالكي أن تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإخلاء رعايا أمريكيين من اليمن؛ يُجسد متانة العلاقات الثنائية، كما أنه استمرار للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق الأمن الوطني للبلدين، ويأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهـابية في اليمن كتنظيم القاعـدة في جزيرة العرب وتنظيم داعـش الإرهابي وميليشيا الحـوثي الإرهـابية التي تم تصنيفها جماعة إرهـابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624).