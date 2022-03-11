حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-08-1443 11:05 صدى تبوك – متابعة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يتوقع عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى 50كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، والاجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تنشط الرياح السطحية على منطقتي الشرقية والرياض كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وغرب المملكة, وتكون السماء غائمة جزئياً قد تخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعة 25-50 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 30-60كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة وتتحول ليلاً إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



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