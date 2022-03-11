وزير الاتصالات يلتقي برواد أعمال منطقة مكة ويزور عدة شركات ريادية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, أمس، بعدد من رواد الأعمال في منطقة مكة المكرمة، وزار عدة شركات ريادية، في خطوة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز توطين التقنية، وتحفيز روّاد الأعمال، وتقديم كافة أشكال المساندة لدعم نموها وزيادة فرص نجاحها.

واطلع معاليه خلال زيارته لمجمع ريادة الأعمال الرقمي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في محافظة جدة، على المرافق المتميزة والفريدة التابعة له والمزودة

بأحدث الأدوات والتقنيات، والتقي بعدد من روّاد الأعمال المحتضنين بالمجمع، وتعزيز التواصل معهم، والاطلاع على الدعم المقدم لبرامج مسرعات الاعمال، وتقديم الدعم التقني باطلاعهم على خدمات مركز ريادة الأعمال الرقمي بالوزارة.

كما زار معالي الوزير مجموعة من الشركات الريادية بمدينة جدة، حيث شملت الزيارة كل من شركة «فايبز» المختصة في مساحة العمل المشتركة، وشركتي «كلاسيرا» و «MIDWAM».

وتأتي الزيارة للاطلاع على التجارب الريادية لهذه الشركات في مجالات ريادة الأعمال والتعليم الذكي، والتعليم الترفيهي التفاعلي، ومناقشة دعم نموها وتوسعها، إضافةً إلى تعزيز

نهج جديد للتواصل مع روّاد الأعمال الذين تحتضنهم هذه الشركات، ونقل قصص النجاح والتجارب الريادية إلى العلن لتكون حافزًا للغير.