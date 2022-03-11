اخبار الخليج – وفاة بحرينية إثر تدهور مركبتها على شارع البديع

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الداخلية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ‏وفاة سائقة بحرينية «36 عاماً» إثر تدهور مركبتها على شارع البديع باتجاه المنامة، والجهات المختصة تباشر إجراءاتها في الموقع.

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