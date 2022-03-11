جمعية المدينة المنورة تعقد اجتماعا مع مستفيدين مشروع “سيار” والأسر المنتجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة عقدت جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع أمس اجتماعا مع مستفيدين مشروع “سيار” والأسر المنتجة اللذان يخدمان عمل الباعة المتجولين في المدينة المنورة وينظم مساراتهم في نقاط بيع محددة وذلك بمقر الجمعية. وناقش الاجتماع الذي يهدف إلى ربط كباتن مشروع “سيار” بالأسر المنتجة بحيث يقوم بيع منتجات الأسر في المواقع المحددة من قبل أمانة المنطقة والثاني مع مشغل المشروع “الصين لاين” لتبادل الآراء حول التحديات التي تواجه كباتن مشروع سيار في الميدان ، الإيجابيات ومستوى المبيعات وكيفية تطوير المشروع واستهداف شريحة معينة في المجتمع لتسويق المنتجات والعمل على تنشيط المواقع المصرحة من قبل أمانة منطقة المدينة المنورة .

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