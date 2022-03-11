مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة يزور نادى النخل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة قام مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة المدينة المنورة حاتم بن يوسف أبو سلامة بزيارة لمقر نادي النخل بينبع النخل حيث التقى برئيس النادي إبراهيم بن عبد الله الفايدي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وأطلع سلامه وفريق العمل المرافق من فرع وزارة الرياضة على سير العمل بالنادي وناقش الصعوبات والمتطلبات للنادي والمنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية. وأعرب رئيس مجلس أدارة نادي النخل عن شكره وتقديره لمدير فرع وزارة الرياضة وفريق العمل على زيارتهم للنادي ومتابعة عمله ونشاطه الرياضي والاجتماعي والثقافي .

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