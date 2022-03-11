تدشين مهرجان ربيع محمية الملك سلمان الملكية في الجوف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

دشّنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أمس الخميس، مهرجان ربيع المحمية بمدينة المعارض بدومة الجندل في منطقة الجوف الذي يستمر لمدة خمسة أيام.

ويستهدف المهرجان تعريف الأهالي والمقيمين في منطقة الجوف والمناطق المجاورة لها بالمحمية، وأهدافها بقالب ترفيهي يسهم في تعريف المجتمع بأهم المواقع السياحية والترفيهية للمحمية ومقوماتها التي حباها الله بها، وجهود المحمية لإعادة التوازن الطبيعي لها ، كما يسعى المهرجان إلى تعريف المجتمع المحلي والأهالي بالأهداف والتوجهات الإستراتيجية للمحمية، وإشراك أهالي المنطقة في دعم هذه الأهداف والأنشطة.

وتتكون فعاليات المهرجان من عدد من البرامج النوعية، كأنشطة المتاحف الخاصة وفعاليات السوق الشعبي والحرف والصناعات اليدوية وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور وفعاليات خاصة بالأطفال وفعاليات خاصة بالشباب كالرماية والفروسية، بالإضافة إلى تنضيم رحلات سفاري للمغامرات ورحلات هايكنج والتزلج على الرمال.