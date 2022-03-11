وكيل ينبع يرعى ختام بطولة الدوائر الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينةالمنورة أختتمت مساء أمس بطولة نادي رضوى الأولى للدوائر الحكومية بينبع, وذلك بحضور وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري. وتوج وكيل المحافظة ورئيس نادي رضوى علي الصبحي ورئيس اللجنة المنظمة عبداللطيف البلوي فريق وزارة العدل بكأس البطولة بعد انتصاره على فريق شركة الكهرباء بهدفين لهدف, كما تم تكريم فريق التحلية بكأس الفريق المثالي إلى جانب جوائز لأفضل لاعب وحارس بالبطولة. الجدير بالذكر أن البطولة انطلقت منتصف فبراير الماضي وتضمنت فعاليات “أعرف ارقامك” والتي جاءت بالتعاون مع القطاع الصحي .

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