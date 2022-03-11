مصر تسجل 861 إصابة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت مصر 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة اليوم ، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس بلغت 494519 ، و24269 حالة وفاة”.

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