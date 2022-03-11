رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينةالمنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج، وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات الرايس وينبع وينبع النخيل.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة .