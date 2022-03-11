بالصور.. جامعة الجوف تستضيف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استضافت جامعة الجوف أمس معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبدالكريم، في محاضرة عن ” إستراتيجيات المحافظة على موارد المياه – الواقع والمستقبل ” ، ضمن اتفاقية تعاون بين المؤسسة والجامعة، بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين، والتعاون في تطوير المشاريع البحثية والتدريبية المرتبطة بصناعة تحلية المياه، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع.

وتناول المهندس العبدالكريم في مستهل المحاضرة، أهمية استدامة الموارد المائية، والجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد ، وكذلك الإجراءات المهمة التي اتخذتها من أجل تحسين إدارة الموارد المائية.

واستعرض معاليه الجهود التكاملية بين الجهات المختلفة حتى وصول الماء إلى المستفيد النهائي، إضافة إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، وخطط رؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن المائي .

وفي ختام المحاضرة تسلّم معاليه درعاً من رئيس الجامعة تقديراً للإسهام في الإثراء المعرفي، وتفعيل الشراكة بين الطرفين، كما تسلَّم رئيس الجامعة درعاً تذكارياً من معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .