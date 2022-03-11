الكويت ترسل طائرة تحمل مساعدات إغاثية للاجئين الأوكرانيين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

وصلت إلى مطار وارسو في بولندا مساء الخميس طائرة مساعدات عسكرية كويتية محملة بمواد إغاثية ومساعدات طبية تقدر ب 33.5 طن مقدمة من حكومة دولة الكويت لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إن المساعدات تشمل أدوية ومستلزمات طبية فضلا عن مواد غذائية وحليب للأطفال وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وأضافت أن هذه المساعدات الإنسانية تعبر عن مدى تضامن دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مع الشعوب المنكوبة في هذه الظروف الصعبة.

وأكدت أن الجمعية تتابع عن كثب أحوال اللاجئين الأوكرانيين مع المنظمات المعنية بالعمل الإنساني لاسيما الصليب الأحمر البولندي.

وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق مؤخرا على تقديم مساعدات إنسانية بقيمة مليوني دولار أميركي للاجئين الأوكرانيين وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذا للتوجيهات السامية.