الأقمار الصناعية تظهر انتشار القافلة العسكرية الروسية شمال غرب كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات قالت شركة أميركية خاصة إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر أن قافلة عسكرية روسية كبيرة، كانت قد شوهدت آخر مرة شمال غربي كييف قرب مطار أنتونوف، قد تفرقت إلى حد بعيد وأعادت الانتشار.

وذكرت شركة ماكسار تكنولوجيز أن الصور تظهر وحدات مدرعة تناور داخل وعبر البلدات المحيطة بالقرب من المطار. وأضافت أن الصور تظهر أيضا عناصر من القافلة بمناطق أبعد إلى الشمال تعيد التمركز قرب لوبيانكا وبالقرب منها مدافع هاوتزر في وضع إطلاق النار.

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