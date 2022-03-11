محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : اندلاع اشتباكات متقطعة بين الشرعية والحوثيين في مأرب

قالت مصادر شهدت الجبهات الجنوبية لمارب معارك متقطعة بين الشرعية والحوثيين. واضافت تشهد الجبهات معارك عنيفة ومتقطعة بين الفينة والاخرى. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وبحسب المصادر فان الجبهات بمارب يسودها بهذه الاثناء الهدوء الحذر.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اندلاع اشتباكات متقطعة بين الشرعية والحوثيين في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.