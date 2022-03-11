وكالة الطاقة الدولية تعلن استعداد روسيا وأوكرانيا للتعاون معها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة رافايل غروسي أن روسيا وأوكرانيا أعربتا عن استعدادها للعمل مع الوكالة. وقال غروسي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه حتى اللحظة ما يزال الاتصال بمحطتي تشيرنوبيل وزاباروجيا النوويتين مفقوداً.

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