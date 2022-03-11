محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
دعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين والمقيمين إلى الحرص على تحديث البيانات البريدية الخاصة بهم المُسجلة في نظام “أبشر” وبوابة “مُقيم”.
وشددت الجوازات، على أن تحديث هذه البيانات يُساعد على إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بالشخص والتابعين لديه الصادرة من المديرية عبر البريد السعودي”سُبُل”.
وكانت المديرية قد أوضحت مؤخراً خطوات نقل معلومات جواز السفر القديم الخاص بالمُقيم إلى الجديد عبر تطبيق “أبشر”، من خلال الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار تحديث معلومات جواز المقيمين، ومن ثم الضغط على البدء في استخدام الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من “الجوازات” للمواطنين والمُقيمين بشأن البيانات البريدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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