هل يحق للزوجة الأجنبية الاستفادة من الدعم؟.. حساب المواطن يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للزوجة الأجنبية الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابع مع الزوج.
جاء ذلك في رد على سؤال مغردة قالت فيه: “هل الزوجه الأجنبيه هل تستحق دعم حساب المواطن وكم تستحق من الدعم؟”.
وأجانب برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله: “أهلا بك، بإمكان الزوجة الأجنبية الإستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابع مع الزوج”.
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وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي وهو رب الأسرة.
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