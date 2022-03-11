هل يحق للزوجة الأجنبية الاستفادة من الدعم؟.. حساب المواطن يوضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للزوجة الأجنبية الاستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابع مع الزوج.

جاء ذلك في رد على سؤال مغردة قالت فيه: “هل الزوجه الأجنبيه هل تستحق دعم حساب المواطن وكم تستحق من الدعم؟”.

وأجانب برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله: “أهلا بك، بإمكان الزوجة الأجنبية الإستفادة من البرنامج عن طريق إضافتها كتابع مع الزوج”.

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وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي وهو رب الأسرة.